Александр Бастыркин уволил двух следователей в Свердловской области

Председатель СКР Александр Бастыркин сократил две ставки следователей в СКР по Свердловской области. Такое решение было принято после личного приема граждан, на котором к главе ведомства обратился 19-летний житель Екатеринбурга. Он рассказал, что в 2002 году неизвестные расстреляли в Екатеринбурге его отца. До сих пор убийство не раскрыто. При этом, по его словам, следователи отработали не все версии произошедшего.

«Председатель СК указал на нежелание следователей раскрыть указанные преступления и явную волокиту. Дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК РФ. Кроме того, к их раскрытию подключены криминалисты главного управления криминалистики»,— сообщили в СКР. Александр Бастыркин поручил руководителям двух региональных следственных управлений провести анализ и активизировать работу по раскрытию преступлений прошлых лет.

Ранее на работу свердловского СКР обращали внимание на фоне ситуации с задержкой зарплат на «Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий». Широкую огласку ситуация на заводе получила в июле 2017 года, когда президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым рассказал о поступивших ему во время «Прямой линии» жалобах на руководство завода. В частности, в жалобе указывалось, что руководство предприятия отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства. Президент просил разобраться, «откуда такая борзота» и отношение к сотрудникам. На следующий день на заводе начались выплаты долгов по зарплате.

Также в регион приехала бригада центрального аппарата СКР, которая проверяла наличие волокиты в расследовании дела о невыплате зарплаты. На время проверки от должности был отстранен экс-глава свердловского управления СКР Валерий Задорин. Позже он вернулся к работе, но в итоге ушел в отставку. С сентября 2018 года его место занял генерал-лейтенант Михаил Богинский.