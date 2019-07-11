На черноморском побережье не могут продать половину малоэтажной недвижимости

По итогам первого полугодия 2019 года на черноморском побережье Кубани остается не проданной половина от всего предложения на рынке малоэтажного жилья. Об этом сообщает компания Macon Consulting. По ее данным, всего на побережье сейчас выставлен на продажу 81 коттеджный поселок или 2,8 тыс. объекта недвижимости. Это почти 53% от всего малоэтажного жилья, которое построено в курортах края. Продать не могут различное жилье, включая коттеджи, дуплексы, таунхаусы и просто земельные участки.

При текущем уровне спроса полностью продать всю построенную малоэтажную недвижимость удастся за 2,6 года, - считают аналитики Macon. Сам по себе это небольшой срок, однако на рынок ежегодно заходит по пять-десять новых проектов. При этом аналитики отмечают постепенный рост спроса на малоэтажную недвижимость на побережье. «По итогам прошлого года прирост составил 16,2%, было зафиксировано максимальное количество сделок за всю историю наблюдений – 1 тыс. единиц. Большая часть сделок традиционно приходится на земельные участки без обязательного подряда, в прошлом году их доля составила 62,5%», - говорят в Macon Consulting. Самым популярным типом жилья у покупателей стали таунхаусы, на которые пришлось около 80% всех сделок.

Михаил Лукашов