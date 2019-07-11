В Курской области планируют собрать 4,8 млн тонн зерна

По итогам сезона общий валовый сбор зерновых культур в Курской области прогнозируется на уровне 4,8 млн т, сообщили в региональной администрации. Озимой пшеницы планируют собрать более 2 млн т, ячменя — 1 млн т, яровой пшеницы — 280 тыс. т. Также прогнозируется производство более 1 млн т зерна кукурузы. По словам заместителя губернатора Алексея Золотарева, хозяйствам предстоит убрать зерновые с 964 тыс. га. При этом площади колосовых без крупяных и кукурузы на зерно составляют около 800 тыс. га, или 83% в зерновой группе. Основная часть, или 97%, приходится на три основных культуры: озимую пшеницу, яровую и ячмень. Убрать зерновые аграрии должны за три недели.

О крупной земельной сделке в Воронежской области читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Логус-Агро" остался без пшеницы».

Ирина Лобанова