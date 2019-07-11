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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сергей Ковалев завершит карьеру в 2020 году

Известный челябинский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев планирует завершить карьеру в конце следующего года, вне зависимости от того, как пройдут его бои в ближайшие полтора года, и сможет ли он стать абсолютным чемпионом.

«Конец 2020 года – и хорош: пора воспитывать пацана, на хоккей ходит, должен быть целеустремленным. Уже не до амбиций. Пояса не так интересны, как раньше. Конечно, было бы хорошо их объединить, но это не главное . Пояса – это хорошо, но нужно хорошо закончить»,- цитирует Championat.com заявление боксера, сделанное во время прямого эфира в Instagram.

Следующий бой Сергея Ковалева пройдет в Челябинске 24 августа, его соперником станет обязательный претендент на пояс чемпиона по версии WBO Энтони Ярд.

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