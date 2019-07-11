Нижневолжскую набережную перекроют для автомобилей с 12 по 15 июля

Движение транспорта по Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде ограничат на участке от Георгиевского съезда до улицы Широкой с 21:00 12 июля до 3:00 15 июля. Как сообщает пресс-служба администрации города, это связано с проведением мотофестиваля.

В те же дни перекроют улицу Кожевенную, Кожевенный, Рыбный и Казарменный переулки, участки улиц Торговой и Магистратской. Проезд по ним разрешат только автомобилям жителей тех домов и сотрудникам тех компаний, к которым можно подъехать только по названным улицам.

Кроме того, до 21:00 12 июля запретят проезд автомобилей с габаритной высотой менее 2,5 м по дороге в обход арки Чкаловской лестницы на набережной.

Анастасия Еремина