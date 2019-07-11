Генподрядчика крупных краснодарских ЖК собираются банкротить

Московское ООО «ПКФ "Монолит-строй"» заявило о своем намерении обратиться с заявлением в суд о признании краснодарской компании «Русьстрой» несостоятельной, информация об этом опубликована в «СПАРК-Интерфакс». В данный момент в Арбитражном суде Москвы рассматривается иск «ПКФ "Монолит-строй"» к «Русьстрой» на сумму 2,9 млн руб.

По данным сайта «Русьстрой», компания являлась генеральным подрядчиком нескольких московских и краснодарских ЖК, в частности она занималась возведением комплексов «Аквамарин», «Спортивный парк», «Черноморский» и других. Выручка от продаж общества в 2017 году составляла 830 млн руб, чистая прибыль — 2,3 млн руб. Активы предприятия на конец того же года - 13,9 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакс»).

Андрей Ульченко