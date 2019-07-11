Три новичка рейтинга влияния южноуральской элиты сразу вошли в топ-10

Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы составил очередной рейтинг влияния региональной элиты Южного Урала по итогам первого полугодия 2019 года.

По традиции список возглавил глава региона – на этот раз врио губернатора Алексей Текслер, который является новичком списка. Его балл – 8,28. За ним следует председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, не намного отстающий от господина Текслера, с 8,22 балла. Замыкает тройку лидеров начальник УФСБ по Челябинской области Сергей Сизов (7,47), который занял эту должность в июне и не фигурировал в рейтинге ранее.

Четвертое место сохранилось за совладельцем Челябинского электрометаллургического комбината и центра пищевой индустрии «Ариант» Александром Аристовым (7,06). На пятую позицию с 11-й строчки поднялась руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова (6,88). Шестое место. Как и полгода назад, занимает председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин (6,50). Седьмым в рейтинге идет начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев (6,28), в прошлом списке деливший седьмую-восьмую позиции с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным. На этот раз господин Лопин делит восьмое-девятое место с депутатом Госдумы Валерием Гартунгом, который зимой занимал 15-16 места. Последним в топ-10 идет еще один новичок – первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин.