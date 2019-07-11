Трое жителей Кубани пожаловались на пытки в полиции

Трое жителей Кубани пожаловались организации «Комитет против пыток» на пытки в ОМВД России по Гулькевичскому району. Об этом сообщается на сайте «комитета». Утверждается, что двое из них — супруги Ольга Швецова и Валерий Малахов — рассказали, как их забрали из дома и доставили в отдел полиции, где «женщину били руками по телу, выкручивали руки, скованные наручниками, и угрожали, что у ее сына найдут наркотики». Валерий Малахов утверждает, что от него требовали написать чистосердечное признание, после чего ему якобы «дадут шесть лет, а, если не признается — пятнадцать», - говорится на сайте «Комитета против пыток». Также сообщается, что третий житель, Артем Данилов, жаловался на то, что в том же отделе полиции его «избивали, заставляя написать явку с повинной в нанесении тяжкого вреда здоровью его сожительнице, повлекшего ее смерть».

Суть обвинений в адрес первых двух людей в «комитете» не уточняют, но пишут, что Ольга Швецова и Валерий Малахов обратились с заявлениями в прокуратуру и УФСБ по краю, откуда их переадресовали в Гулькевичский следственный отдел СУ СК РФ по краю, и ответов они пока не получили. Оперативно прокомментировать ситуацию в правоохранительных органах края не смогли.

Михаил Лукашов