На Ставрополье директора компании обвиняют в уклонении от налогов на 30 млн рублей

В Благодарненском районе Ставропольского края на директора ООО «Хлебпродукт» завели уголовное дело за уклонение от налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По данным «СПАРК-Интерфакс» речь идет о Магомеде Магомедове. Кроме того, в суд направили исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного преступлением, на сумму более 30 млн. руб.

По данным следствия, господин Магомедов с 2015 по 2017 год умышленно не платил в бюджет налог на добавленную стоимость ООО «Хлебпродукт». За это время предприятие задолжало налоговой более 30 млн руб. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Хлебпродукт» зарегистрировано в октябре 2015 года с основным видом деятельности «оптовая торговля зерном». Директором и владельцем предприятия является Магомед Магомедов. Компания находится на ликвидации, в апреле этого года она исключена из ЕГРЮЛ.

Дарья Голякова