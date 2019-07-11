В жилом доме в Москве взорвался газ, пострадавших нет

В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв газа, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. Пострадавших нет. По словам источника агентства, предположительно причиной взрыва стала ошибка рабочих при ведении сварочных работ на одном из этажей.

ЧП произошло в 12-этажном доме на проезде Бестужевых. «На 11-м этаже дома взорвалось два баллона с газовоздушной смесью. После этого на месте ЧП произошла вспышка пара без последующего горения»,— сообщили в ведомстве. Из дома эвакуированы девять человек.