«Ставка сделана на уговоры и внушения»

Владимир Путин призвал к ускорению. По словам президента, правительство и госкомпании должны активнее работать над прорывом в экономике и внедрением современных технологий. Для наглядности Путин употребил выражение «некогда принюхиваться». Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что Кремль решил вмешаться в работу по достижению экономического роста.

Владимир Путин принимал участие в подписании соглашений о намерениях между правительством и крупнейшими госкомпаниями о развитии отдельных высокотехнологичных направлений. Президент, по сути дела, ввел в обиход новую крылатую фразу — «некогда принюхиваться». Глава государства вспомнил, как работал в мэрии Санкт-Петербурга. Он не понаслышке знает, что такое меморандумы, протоколы о намерениях — здесь президент, видимо, решил немного смягчить — назвал их предварительными документами. Иными словами, ничего не значащими бумажками.

Так вот, в нашем случае так нельзя. Мы должны уже не на словах, а на деле внедрять эти самые технологии и добиваться прорыва. Здесь вспоминается другая крылатая фраза — «времени на раскачку нет». То есть одно дело — намерения, другое — реальные достижения. Затем президент проводил совещание по развитию экономики. Здесь уже обошлось без образных выражений. Путин отметил достижения, но указал коллегам: темпы роста желательно ускорить, причем практически по всем направлениям. А именно, в повышении производительности труда, снижении инфляции, поддержки малого и среднего бизнеса и так далее. Вроде бы, обычное совещание — сколько таких было. Однако при желании можно разглядеть во всем этом некую тенденцию.

Первые лица государства все чаще собирают подчиненных и проводят внушения под телекамеры. Порой это выглядит достаточно жестко. Нельзя исключать, что Владимир Путин решил лично, в режиме ручного управления придать экономике нужный импульс. Действительно, со стороны может показаться, что уж больно долго чиновники «раскачиваются» и «принюхиваются». И доклады выглядят порой не очень убедительно, мол, улучшения есть, но они пока что не очень заметны. Растем, но медленно. Бедность снижается, но потихонечку.

Есть такой тезис, что в России нужно личным примером подтолкнуть, придать ускорение. Может быть, на это сделана ставка. Возможно, президент решил лично вмешаться в подготовку прорыва.

В этой связи опять поползли слухи об очередном смятении элит. Собственно, ужесточение риторики заметно уже давно, но для острастки здесь не помешает пара-тройка кадровых решений. А в результате может получиться так, что та или иная группа это самое влияние подрастеряет. То, что наверху понимают трудности на пути к прорыву, — факт положительный. Насколько призывы «не раскачиваться» и «не принюхиваться» окажутся действенными — это, конечно, большой вопрос. И насколько вообще режим ручного управления в данном случае эффективен? Но, видимо, если не поможет, придется принимать кадровые решения. Не говоря уж о реформах. Хотя очень не хочется. Как бы то ни было, пока ставка сделана на уговоры и внушения. Пока таким путем идем к прорыву.