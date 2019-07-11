В Лаишевском районе на агрофирму завели уголовное дело за сброс навоза в реку

В селе Малая елга Лаишевского района Татарстана ООО «Просто молоко агро» четыре месяца сбрасывала отходы жизнедеятельности животных на почву и в реку Шуранка, показала прокурорская проверка. Как сообщается на сайте ведомства, на агрофирму возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ («Хранение отходов с нарушением правил, если это создало угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде»).

Анализ проб почвы и воды показал превышение предельно-допустимых концентраций аммонийного азота в 165 раз, хлоридов — в 5,6 раз, ионного азота — в 248 раз и фенола — в 200 раз.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Лаишевского района.

По данным kartoteka.ru, «Просто молоко агро» принадлежит бывшему начальнику управления минерально-сырьевых и водных ресурсов Минэкологии Татарстана Ильдару Фаттахову (80%) и директору компании Гумеру Закирову. Доходы фирмы в 2017 году составили 102,8 млн руб., расходы — 91 млн руб.

“Ъ-Казань”