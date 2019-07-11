«Текст»: Шквал в Перми предсказать было сложно

Ученые ГИС-центр ПГНИУ рассказали газете «Текст» о сложности в предсказании урагана, обрушившегося вчера на центр Перми. По данных синоптиков, активный участок циклона, который вызвал шквал, образовался только за 10 минут до удара по городу. Таким образом, предупредить о его появлении оперативно было невозможно.

При этом метеорологи отмечают, что продолжительность урагана составила от 30 секунд до 2 минут, полоса воздействия 2-3 км в центре города. Скорость ветра достигала 25 м/с. Удар пришелся преимущественно на Ленинский и Дзержинские районы, он стал причиной падения свыше 60 деревьев, которые повредили около 30 авто. Три человека были госпитализированы.

Сегодня не исключается повторения вчерашних событий.