Суд признал законным строительство медицинского центра у ТЦ «Моби Дик»

Арбитражный суд первой инстанции подтвердил правомерность решения, принятого Пермским УФАС о незаконности отказа в выдаче разрешения на строительство учебного центра рядом с ТЦ «Моби Дик». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Напомним, владелец торгового центра выкупил у администрации земельный участок по улице Екатерининской, 109. Там предприниматель планировал построить «Медицинский учебно-методический центр реабилитации и курортологии». За оформлением разрешения на строительство бизнесмен обратился в департамент градостроительства и архитектуры, но ведомство выдало отказ, аргументируя его тем, что данное учреждение относится к общеобразовательным организациям.

«Из проектной документации прямо следовало, что учебно-методический центр относится к административно-хозяйственным помещениям, а их строительство на данном земельном участке разрешено. Вчера, 4 июля, Арбитражный суд Пермского края подтвердил правомерность решения и предписания Пермского УФАС», - прокомментировал руководитель управления Александр Плаксин.