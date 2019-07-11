Пензенский власти рассчитывают на помощь «ДОМ.РФ» в достройке проблемного дома

Проблемный ЖК «Солнечный город» в Пензе планируют достроить за счет средств «ДОМ.РФ». Документы о вступлении в пилотный проект были подготовлены по поручению губернатор Ивана Белозерцева и направлены в Правительство РФ. Сейчас они находятся на рассмотрении.

Как уточняет облправительство, государственная компания «ДОМ.РФ» и Фонд защиты прав участников долевого строительства создали некоммерческую организацию – фонд для достройки проблемных объектов, который окажет поддержку по завершению строительства в нескольких регионах России. Всего в списке проблемных домов РФ 2140 объектов общей площадью 11,9 млн кв. м.

На следующей неделе председатель правительства Пензенской области Николай Симонов встретится с дольщиками «Солнечного города» по вопросу достройки дома.

Иван Сергеев