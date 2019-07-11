Пляжи Анапы чистят от морской травы с применением тяжелой техники

Уже пять дней не прекращается очистка анапских пляжей от морских водорослей — камки. Днем рабочие убирают тину вручную. Ночью работает тяжелая техника, сообщает «Кубань 24». «Вчера убрали 550 кубов. За ночь мы вывозим в пределах 150 кубов тины», — рассказал оператор погрузчика Владимир Шаповалов. Всю собранную морскую растительность рабочие везут нескольким крестьянско-фермерским хозяйствам, которые используют ее в качестве удобрений.

Выброс камки произошел практически на всем анапском побережье, за исключением Витязево. Метеорологи прогнозируют, что в ближайшее время ветер изменит направление, а значит, сменит курс и морское течение. Тогда траву перестанет выбрасывать на берег.