Растет число поддельных полисов ОСАГО

В последние годы число случаев мошенничества со страховыми полисами, в том числе ОСАГО, существенно возросло.

Одной из жертв мошенников стала 29-лентяя нижегородка Ирина Макеева. Ей позвонили по телефону и предложили оформить полис ОСАГО, при это у мошенников уже были персональные данные девушки. Макеева перевела злоумышленникам деньги, и только через месяц обнаружила, что страховка ей так и не была предоставлена.

В страховых компаниях знают о таком способе мошенничества, как и о множестве других.

В связи с участившимися случаями мошенничества, страховщики рекомендуют оформлять полисы непосредственно в офисах страховых компаний или сообщать о поступившем по телефону предложении на официальный номер страховщика.