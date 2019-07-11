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Фото: Андрей Абрамов

Растет число поддельных полисов ОСАГО

Как не стать жертвой фальшивых автостраховщиков.

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В последние годы число случаев мошенничества со страховыми полисами, в том числе ОСАГО, существенно возросло.

Одной из жертв мошенников стала 29-лентяя нижегородка Ирина Макеева. Ей позвонили по телефону и предложили оформить полис ОСАГО, при это у мошенников уже были персональные данные девушки. Макеева перевела злоумышленникам деньги, и только через месяц обнаружила, что страховка ей так и не была предоставлена.

В страховых компаниях знают о таком способе мошенничества, как и о множестве других.

В связи с участившимися случаями мошенничества, страховщики рекомендуют оформлять полисы непосредственно в офисах страховых компаний или сообщать о поступившем по телефону предложении на официальный номер страховщика.

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