Жителя Челябинской области задержали по подозрению в торговле людьми

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России задержали жителя Челябинской области, которого подозревают в торговле людьми. Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, правоохранители установили, что мужчина через закрытые группы в соцсетях «находил состоятельных клиентов на территории Российской Федерации и за ее пределами для продажи им молодых женщин, в том числе несовершеннолетних, с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации».

Задержание произошло в одном из московских ресторанов при попытке продажи 16-летней девушки за 500 тыс. руб. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. Потерпевшую увезли в лечебное учреждение до передачи родителям.