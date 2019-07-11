Администрация Перми выкупит стадион у бассейна «Кама»

Глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил в Instagram о намерении приобрести имущественный комплекса стадиона «Кама». «Болевая точка Владимирского – бывший стадион у бассейна «Кама», по сути – заросшая поляна. «Кама» — единственный крупный спортобъект в микрорайоне, вопрос со спортивной инфраструктурой здесь стоит остро. К тому же в 2016 году сгорел спортцентр рядом с бассейном. Он частный, поручил изучить состояние прав собственности на земельный участок. Муниципалитет будет выкупать здание бассейна для развития объекта. У нас в прошлом году был аналогичный опыт, мы выкупили манеж «Спартак». Сейчас готовим проект, заходим в реконструкцию объекта», - написал глава Перми.

По данным “Ъ-Прикамье”, участок под стадионом имеет двух собственников. Один из них – владелец бассейна «Кама». Бассейн принадлежит владельцу сети фитнес-клубов «Эдвардс Джим» Эдуарду Давыдову.