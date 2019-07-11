Ижкомбанк разработает новую стратегию развития и проведет ребрендинг

8 и 9 июля в Ижкомбанке прошел второй этап стратегической сессии, направленной на разработку перспективных сценариев развития банка. На первом этапе принципиальные вопросы новой стратегии обсуждали акционеры, топ-менеджмент и приглашенные эксперты. Второй этап, посвященный детализации направлений развития, предложенных акционерами, прошел при участии команды Ижкомбанка. Модерировала сессию руководитель направления «Управленческий консалтинг» Высшей экономической школы, один из ведущих российских консультантов по стратегическому управлению Елена Шубникова.

«Часто бывает так, что у руководства компании есть какие-то идеи, которые оно не может реализовать должным образом, потому что не может донести до сотрудников истинный смысл перемен, — отмечает акционер банка, член совета директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) Алексей Пьянков. — Не менее часто встречается и обратная ситуация — когда у сотрудников есть дельные предложения относительно развития организации, но они не реализуются просто потому, что руководство о них не знает. Поэтому очень важно регулярно встречаться, высказываться и слушать друг друга — именно так рождаются по настоящему эффективные стратегии».

«Второй этап — это диалог. Менеджмент, во-первых, не должен рассматривать стратегию как приказ. Во-вторых, очень важны коррективы, идеи и замечания сотрудников, потому что им известны какие-то детали, с которыми акционеры не сталкиваются в своей повседневной деятельности, и в-третьих, — это соучастие. Успешная стратегия, по моему опыту, это та стратегия, которая рождена внутри компании», — говорит модератор стратегической сессии Елена Шубникова.

Фото: Ижкомбанк

Завершающий этап стратегической сессии — сведение всех предложений и решений, сформулированных на двух первых этапах в единый документ — Стратегию развития банка.

Однако уже сейчас принято решение о начале реализации важной части новой стратегии — проведении ребрендинга, в ходе которого банк сменит не только фирменный стиль, но и наименование. Клиентам новое название и фирменный стиль представят после прохождения необходимых официальных процедур.

«Ребрендинг — логичное продолжение усилий акционеров и менеджмента по развитию, модернизации и масштабированию бизнеса банка,— отмечает председатель правления АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) Андрей Пономарев. — Банк уже много лет успешно работает в нескольких регионах, нами разработаны и запущены уникальные банковские продукты, мы меняем технологическую платформу, обновляем стратегию развития. Мы меняемся и хотим, чтобы имя банка отражало суть этих изменений, демонстрировало нашу нацеленность в будущее и формировало у клиентов верное представление о наших возможностях».