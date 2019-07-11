Комитет Госсовета отклонил идею референдума о строительстве МСЗ

Члены комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению отколонили предложение инициативной группы о проведении в республике референдума о строительстве мусоросжигательного завода (МСЗ). Комитет посчитал, что предложенный вопрос не соответствует республиканскому законодательству. Госсовету Татарстану рекомендовано отклонить предложение инициативной группы.

Глава комитета Альберт Хабибуллин пояснил, что вопрос инициативной группы не соответствует закону «в части неопределенности правовых последствий». По его словам, в республике органы законодательной или исполнительной власти самостоятельны, однако из предложенного вопроса неясно, кто должен исполнять решение референдума. «Данный вопрос не может быть вынесен на референдум»,— заключил господин Хабибуллин.

Его поддержали другие депутаты. Единоросс Николай Рыбушкин заявил, что не против проведения референдума, однако вопрос нужно было правильно формулировать. Глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов назвал формулировку вопроса «винегретом»: «Можно было обратиться мне. Как никак я 15 лет в Госсовете!»,— сказал коммунист.

Окончательное решение должно быть принято сегодня на сессии Госсовета.

Как сообщал «Ъ-Казань», в инициативную группу вошли 25 человек, в их числе участники движения «Против МСЗ. За раздельный сбор», представители партии «Яблоко» и движения «Голос». Они предложили вынести на плебисцит предложение, которое предусматривает обязательное проведение местных референдумов при принятии решения о размещении МСЗ, мусоросортировочных комплексах, экотехнопарков, перерабатывающих предприятий по технологии пиролиза, установок по обезвреживанию и полигонов для захоронения отходов.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”