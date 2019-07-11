В армавирскую колонию пытались передать наркотик под видом сливочного масла

Сотрудники отдела безопасности ИК-4, расположенной в Армавире, предотвращена попытка доставки особой крупной партии наркотиков на территорию колонии, сообщает пресс-служба УФСИН по краю. О том, что одному из заключенных должна быть поставлена партия запрещенных веществ, сотрудники колонии узнали их оперативных источников. При досмотре продуктовой передачи в брикете со сливочным маслом, были обнаружены свертки с порошкообразным веществом белого цвета. Название наркотика не уточняется.

Наркодиллер задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в мае в новороссийском СИЗО № 3 были обнаружены сим-карты в шоколаде. Продуктовая передача предназначалась одному из обвиняемых.

Андрей Ульченко