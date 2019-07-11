Следователи завели новое дело на экс-сноху бывшего омского губернатора

Директор и главный врач санатория «Рассвет» Натела Полежаева, которая приходится бывшей снохой экс-губернатору Омской области Леониду Полежаеву, стала фигурантом второго уголовного дела. Как сообщает омское управление Следственного комитета России, предпринимательница подозревается в сокрытии денежных средств от уплаты страховых взносов.

По версии следствия, директор центра реабилитации «Рассвет» знала о наличии задолженности по страховым взносам, но давала указания проводить расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета санатория. Таким образом, через поручения в адрес ООО «Гемонт» проведены расчеты на сумму 3 млн руб. По оценке силовиков, общая задолженность по страховым взносам составляет 18 млн руб. Подозреваемой инкриминировали ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.

Сама Натела Полежаева считает это уголовное преследование «обычным процессом, который может преследовать любой бизнес». «Полагаю, что это дело продолжается в рамках заказа на мой бизнес и репутацию»,— сказала “Ъ-Сибирь” госпожа Полежаева.

Ранее в отношении бывшей снохи Леонида Полежаева было завершено расследование уголовного дела о невыплате зарплаты работникам «Рассвета» на сумму 3,7 млн руб. и неисполнении решения суда. Сейчас это дело рассматривается в судебной инстанции.

Виктория Стрельникова