Мэрия Краснодара просит средства на программу обновления троллейбусного парка

Глава краевой столицы Евгений Первышов на встрече с депутатами Законодательного собрания региона попросил выделить средства из краевого бюджета на замену старых троллейбусов новыми по примеру обновления трамвайного парка, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко в ответ поручил профильному комитету парламента рассмотреть этот вопрос и содействовать либо расширению действующей, либо разработке новой программы по обновлению электротранспорта.

В этом году на маршруты города выйдут 35 новых трамваев, приобретенные при поддержке краевого бюджета. Программа обновления трамвайного парка КТТУ рассчитана на три года, в 2020 г. будут приобретены еще 30 новых трамваев, в 2021 г. — 26.

Андрей Ульченко