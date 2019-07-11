Власти Челябинской области отказались убирать забор вокруг здания правительства

Управление делами губернатора области направило официальный ответ на обращение жителя Челябинска Павла Кочнева, который просил рассмотреть вопрос о сносе забора вокруг здания правительства на улице Цвиллинга и демонтаже шлагбаума, который частично перекрывает улицу Коммуны. Власти считают чугунный забор элементом благоустройства и не собираются его убирать, шлагбаум, по словам чиновников, никому не мешает. Копию письма из правительства региона Павел Кочнев опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Забор является внешним элементом благоустройства территории и установлен в соответствии с действующим законодательством… Шлагбаумы, установленные на улице Коммуны между улицами Цвиллинга и Советской, не создают препятствий проезда по второй стороне проезжей части улицы Коммуны и не ограничивают право свободного проезда участников движения», - говорится в официальном ответе правительства области Павлу Кочневу.

Письмо в адрес врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера Павел Кочнев направил в начале июня. Он обращал внимание главы региона на то, что здание правительства региона полностью огорожено забором, он создает образ закрытости власти от народа и отбирает у жителей значительную часть пешеходного пространства в центре города.