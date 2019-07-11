Минстрой России дал положительную оценку заявке Удмуртии по строительству очистных в Можге

Минстрой России положительно оценил заявку Удмуртии на финансирование продолжения строительства очистных сооружений в Можге. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава республики Александр Бречалов. Он встретился в Москве с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимиром Якушевым, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

На сегодняшний день завершен только этап механической очистки сточных вод в Можге. Для продолжения работ требуется 477,4 млн руб. На встрече с министром глава региона обсудил возможность содействия со стороны ведомства в предоставлении финансирования из федерального бюджета строительства очистных сооружений в Можге. «Наша заявка была положительно оценена министерством с учетом наличия проектной документации»,— написал господин Бречалов.