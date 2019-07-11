Конкурс на осуществление перевозок до аэропорта «Гагарин» будет объявлен повторно

Саратовское УФАС признало обоснованной жалобу индивидуального предпринимателя на организатора конкурса – министерство транспорта и дорожного хозяйства региона - на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок к аэропорту «Гагарин». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Комиссия антимонопольного органа установила, что министерство неправомерно ограничило перечень документов, подтверждающих опыт участников, и установило излишние требования, ограничивающие конкуренцию на торгах, обязав участников предоставить транспортное средства для осмотра до подведения итогов конкурса.

Министерство согласилось с доводами жалобы. Конкурс отменен, он будет объявлен повторно. Предписание по жалобе выдаваться не будет.

Марина Ковалева