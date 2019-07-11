Удмуртия в первом полугодии сохранила первое место по уровню преступности среди регионов ПФО

По итогам первого полугодия 2019 года Удмуртия по-прежнему занимает первое место среди субъектов Приволжского федерального округа по уровню преступности на 100 тысяч населения. Этот показатель в ПФО составил 119,8, в Удмуртии — 152,9, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По итогам 6 месяцев 2019 года количество зарегистрированных преступлений на территории республики увеличилось на 3,4% (с 12 415 до 12 837). Вместе с тем в некоторых районах республики отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений: в Камбарском — на 24,7%, в Киясовском — на 22,4%, в Граховском — на 16,4%, в Ленинском районе Ижевска — на 11,2%.

В целом по республике сократилось количество совершенных убийств и покушений на убийство на 30,4% (с 46 до 32), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 7,5% (со 146 до 135), изнасилований на 13,6% (с 22 до 19), разбоев на 11,8% (с 34 до 30), грабежей на 27,9% (с 420 до 303), ДТП на 16,7%, в том числе со смертельным исходом на 36,7 (с 30 до 19). При этом более чем в десять раз увеличилось число краж с банковских счетов, а равно в отношении электронных денежных средств (с 79 до 802). Главным образом за счет этого вида преступлений произошел рост их регистрации в целом.

В результате активизации работы правоохранительных органов на 18,3% увеличилось количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (с 1153 до 1364), в том числе с целью сбыта на 15,7% (с 794 до 919). По темпам прироста (18,3%) преступлений этой категории Удмуртия находится на первом месте в ПФО (среднее значение по округу 4,9%). Число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 26,7% (с 2467 до 3125).

Раскрываемость преступлений незначительно снизилась и составила 60% (за шесть месяцев 2018 года — 60,8%). Раскрываемость убийств составила 100%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 99,2%, изнасилований — 93,8%.