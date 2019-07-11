В Кушве собрана комиссия по ликвидации последствий урагана

В Кушве (Свердловская область) организовано внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям для устранения последствий сильного ветра, который повалил деревья, повредил крыши домов и оставил часть жителей поселков Дачный и Южный без электричества. Как сообщили в региональном управлении МЧС, по данным на 10:00, специалисты восстановили электричество в 251 частном жилом доме. Без электричества остаются 23 частных дома, без газа — 28 частных домов.

«Представители городской администрации и сотрудники МЧС проводят подворовые обходы с целью мониторинга обстановки для оказания адресной помощи населению по восстановлению повреждённых элементов кровель, уборке территории от сломанных веток и мусора»,— сообщили в ведомстве.

Вечером, 10 июля, в городе прошел сильный дождь, порывы ветра достигали 17 м/с. По данным МЧС, в ликвидации последствий непогоды участвуют 23 человека, семь единиц техники. Электричество в поселке Дачный восстановлено вчера вечером. В результате непогоды погибших и пострадавших нет.