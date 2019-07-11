В Самаре заключенного колонии подозревают в нападении на Нальчик в 2005 году

В Самаре сотрудники регионального УФСБ и УФСИН установили причастность заключенного колонии к нападению ваххабитов в октябре 2005 года на силовиков в Нальчике. Об этом сообщает источник “Ъ-Волга” в правоохранительных органах.

По версии правоохранителей, гражданин России 1984 года рождения, осужденный Приволжским окружным военным судом по ч.1 ст.205.2 УК РФ к шести годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима (по совокупности с приговором Октябрьского райсуда Нальчика от 2014 года), в 2005 году помогал членам преступных сообществ, причастных к нападению в Нальчике. Силовики выяснили, что предполагаемый преступник на автомобиле перевозил свыше 40 единиц автоматического оружия и пистолетов, пять ящиков гранат, несколько тысяч боеприпасов для группировок.

Мужчина помогал вооруженным формированиям по религиозным соображениям и был в родстве с участниками нападения. Собранные материалы направлены в СУ СК по Кабардино-Балкарской Республике для приобщения к уголовному делу, возбужденному Главным управлением Генепрокуратуры РФ в ЮФО по п.п. «е», «з» ч.2 ст.105, ч.3 ст.205 и ст.209 УК РФ.

13 октября 2005 года боевики совершили нападение на столицу КБР. Их целью был захват МВД республики и его подразделений, поста ДПС «Хасанья», здания Центра «Т» ГУ МВД России по Южному федеральному округу, УФСБ и УФСИН по Кабардино-Балкарской республике и Нальчикского пограничного отряда №43, а также оружейных магазинов «Арсенал» и «Охотник плюс». При нападении бандитами использовалось «не менее 35 гранатометов, 10 пулеметов Калашникова, 135 автоматов Калашникова, 25 единиц длинноствольного неавтоматического оружия различных марок и модификаций, 20 пистолетов-пулеметов “Кедр”, ПЗРК “Игла”, не менее 5 огнеметов РПО-А “Шмель”». В результате действия налетчиков были убиты 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 15 гражданских лиц, 131 правоохранитель и 92 гражданских получили различные ранения. На некоторое время жизнь столицы КБР была парализована.

Георгий Портнов