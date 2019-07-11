Мэрия Уфы упраздняет 122 убежища, расположенные в подвалах домов

Администрация Уфы приняла решение об исключении из реестра объектов гражданской обороны 122 встроенных убежищ, расположенных в подвалах домов. Они относятся к объектам муниципального нежилого фонда. Как следует из постановления мэрии от 9 июня, из реестра должны быть исключены 18 помещений в Советском районе, три — в Демском, 17 — в Калининском, шесть — в Кировском, три — в Ленинском, одно — в Октябрьском и 71 — в Орджоникидзевском. В Орджоникидзевском районе, напомним, расположена промзона, в том числе три нефтеперерабатывающих завода «Башнефти» и другие промпредприятия.

Мэрия в своем решении ссылается на федеральный закон о гражданской обороне, постановление правительства РФ «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», письмо регионального главка МЧС 2017 года и другие нормативные акты.

Решение об отказе от убежищ объясняется «оптимизацией количества защитных сооружений гражданской обороны, необходимых для организации инженерно-технических мероприятий гражданской обороны».

По информации 2012 года, опубликованной в «Комсомольской правде», в подвалах уфимских домов для укрытия гражданского населения в советское время было оборудовано 120 убежищ, в которых могли разместиться несколько десятков тысяч человек. То есть, возможно, речь идет о полной ликвидации подвальных убежищ для гражданского населения, оборудованных во времена СССР. Издание также сообщало, что в городе есть 180 защитных сооружений на предприятиях, где могут укрыться более 90 тыс. человек. В то же время газета «Республика Башкортостан» в 2014 году сообщала, что для защиты населения в Уфе создан фонд укрытий из 177 сооружений вместимостью более 90 тыс. человек, а также 1,3 тыс. подвальных и других заглубленных помещений, способных принять более 1,2 млн горожан.

Ирина Самойлова