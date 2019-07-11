В больницах Татарстана заработают кабинеты медпомощи пожилым людям

В больницах Татарстана до конца года появится 45 кабинетов и 170 коек для гериатрической медпомощи — лечения болезней у пожилых людей. Как пишет «РБК-Татарстан», на реализацию проекта «Старшее поколение» в рамках национальной программы «Демография» в республике направят 546 млн руб.

«Старением» населения объясняется необходимость создания системы гериатрической медицинской помощи. По данным минздрава республики, в 2019 году доля граждан старше 60 лет в Татарстане составляет 20,8%: «Прогноз на 2025 год показывает, что доля старшего поколения в Татарстане составит практически четверть населения – 23,4%. Сегодня в республике проживают 1,15 млн пенсионеров. 135 тыс из них достигли возраста 80 лет. 4,4 тыс человек – старше 90 лет, 1 тыс – старше 95 лет. А 88 татарстанцев преодолели рубеж в 100 лет».

“Ъ-Казань”