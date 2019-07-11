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Фото: Donland.ru

Новым замгубернатора Ростовской области назначили Алексея Изотова

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил своим новым заместителем Алексея Изотова, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Новый замгубернатора будет курировать вопросы экономического развития области, инвестиционной и инновационной деятельности, международного и межрегионального сотрудничества, имущественных и земельных отношений.

Господину Изотову 58 лет, он родился в Москве. Окончил Московский государственный институт международных отношений и аспирантуру дипакадемии МИД. Работал дипломатом и занимал руководящие должности в различных финансовых, коммерческих и производственных структурах, руководил фондом регионального развития.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, в конце мая этого года предшественник господина Изотова, заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко ушел в отставку по собственному желанию.

Дарья Голякова


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