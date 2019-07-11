В перестрелке в Ростове пострадал один человек

В Ростове в результате стрельбы на Жмайлова пострадал один мужчина, сообщили „Ъ-Юг“ в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Вчера в результате конфликта несколько подозреваемых открыли огонь из травматического оружия по автомобилю, где находились мужчина и две женщины. Причиной для нападения стал конфликт между нападавшими и потерпевшим. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением, он находится в сознании. По факту преступления возбудили уголовное дело по ч. 2 ст 213 УК РФ (хулиганство).

Дарья Голякова