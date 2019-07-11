В России отзывают спорткары Bentley

Компания Bentley отзывает в России 145 автомобилей Continental GT, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв касается спорткаров, проданных в 2018 и 2019 годах. На указанных автомобилях из-за низкого напряжения АКБ существует вероятность отказа блока переключателей центральной консоли.

Официальные дилеры марки проведут обновление программного обеспечения блока переключателей центральной консоли. При необходимости, блок будет полностью заменен. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.