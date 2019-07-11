Избирком Кургана исключил двоих справедливороссов из списка кандидатов в гордуму

Избирательная комиссия Кургана на очередном заседании заверила списки кандидатов в депутаты городской думы седьмого созыва от двух политических партий – ЛДПР и «Справедливой России».

Как сообщают в пресс-службе мэрии областного центра, ЛДПР предоставила список из 60 кандидатов, он был полностью заверен. Из списка «Справедливой России», в котором был 41 человек, избирком исключил двух кандидатов, по которым отсутствовали документы.

Ранее сообщалось, что комиссия заверила перечни кандидатов от «Единой России», КПРФ, а также «Родины», список которой по итогам заседания стал короче на две фамилии.