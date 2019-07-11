Предприниматель из Нижнего Тагила фиктивно зарегистрировал 3,5 тысячи иностранцев

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ обнаружили квартиру на улице Балакинская,1, где зарегистрированы около 3,5 тыс. иностранцев. Проверка проводилась в рамках операции «Нелегал», сообщил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

По его словам, хозяина квартиры задержали при поддержке Росгвардии. Им оказался 56-летний местный житель. «Он, имея в собственности нежилое помещение по вышеуказанному адресу, для извлечения прибыли, при помощи других лиц организовывал фиктивную постановку на учет»,— рассказал глава пресс-службы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Раннее по аналогичной статье суд признал виновным и оштрафовал на 400 тыс. руб. Вячеслава Макеева, прописавшего у себя в квартире порядка 7 тыс. иностранных граждан.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Прописка девяти тысяч мигрантов обошлась в 400 тыс. рублей»