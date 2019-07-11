Пассажиропоток аэропорта Перми вырос почти на 10% по сравнению с прошлым годом

Количество обслуженных пассажиров в Международном аэропорту «Пермь» с начала года увеличилось на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достигло 746 530 человек. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

По итогам первого полугодия пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 35,5% и составил 134 053 пассажира. На положительные результаты в этом сегменте оказали влияние регулярные полеты в Тбилиси и Батуми, а также чартерные рейсы в Анталью, Гоа, Дубай, Нячанг, Утапао, Энфиду и Бургас.

На внутренних авиалиниях за 6 месяцев аэропорт «Большое Савино» обслужил 611 477 пассажиров, что на 5% больше показателя прошлого года. Положительной динамике внутренних перелетов кроме столичных рейсов придали полёты в Санкт-Петербург и Новосибирск, а также в Нижний Новгород и Краснодар.

За 6 месяцев 2019 года лидером по перевозкам стала авиакомпания Аэрофлот, выполняющая пять ежедневных рейсов в Шереметьево. За первое полугодие Аэрофлот выполнил более тысячи самолетовылетов в Москву и перевез более 205 тыс. пассажиров. Второе место с результатом более 150 тыс. пассажиров заняла авиакомпания S7 Airlines. За 6 месяцев S7 выполнили более 600 вылетов в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Замыкает тройку лидеров авиакомпания «Победа». В багаже российского лоукостера около 400 самолетовылетов и более 135 тыс. перевезенных пассажиров. Попадание в тройку призеров «Победа» обязана регулярным рейсам в Грузию, а также внутренним перелетам в Москву, Сочи, Анапу и Минеральные Воды.