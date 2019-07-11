Дело бывшего вице – губернатора Петербурга Марата Оганесяна поступило в Куйбышевский райсуд

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице – губернатора города Марата Оганесяна. Он обвиняется в хищении 50 млн руб. при строительстве стадиона на Крестовском острове.

Как сообщили в объединенной пресс – службе городских судов, кроме Оганесяна фигурантами дела являются бывший зампредседателя комитета по строительству города Александр Янчик, предприниматели Василий и Кирилл Сливкины и еще пять фигурантов. Они обвиняются в совершении преступлений по ч.6 ст.290 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.291.1 УК, ч.5 ст.291 УК РФ. ( взятка должностным лицом, мошенничество в крупном размере, посредничество во взяточничестве). К производству дело пока не принято.

Напомним, Марат Оганесян занимал пост вице-губернатора Петербурга до 2015 года, курировал строительство стадиона. Следствие считает, что Оганесян совместно с Янчиком обеспечили в феврале 2014 года заключение контракта между ООО «Инжтрансстрой-СПб», занимавшимся возведением спортивной арены, и ТДМ на поставку и монтаж светодиодного табло на стадионе за 170 млн руб. ТДМ был выплачен аванс в размере 50 млн руб., эти деньги были обналичены и разделены между Оганесяном, Янчиком и фактическим руководителем ТДМ Григорием Поповым.

Второй эпизод касается контракта на художественную подсветку стадиона на Крестовском. Гендиректор ООО «Стройэлектромонтаж № 5 Василий Сливкин передал взятку в размере 20 млн руб. Янчику и Оганесяну через посредников.

Марата Оганесяна задержали осенью 2016 года.