Лысьва получит 80 млн рублей на расселение аварийного жилья

Из бюджета Пермского края выделено 80 млн руб. на ликвидацию в Лысьве аварийного жилья, которому грозит обрушение. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, решение об этом было принято на вчерашнем заседании правительства. Благодаря этим средствам в 2019 году в городе удастся расселить два аварийных дома, в которых проживает 183 человека.

В Лысьве также предполагается расселение аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и региональной программы по расселению и ликвидации аварийного фонда. В общей сложности в этом году на территории города расселят семь аварийных домов, в которых проживает 531 человек. На это предусмотрено 150 млн руб. из федерального и краевого источников.

Первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин отметил, что в прошлом году программа ликвидации аварийного жилья, находящегося в состоянии ЧС, действовала успешно. «За 2018 год мы расселили восемь аварийных домов, которым грозило обрушение, в четырех территориях: Лысьве, Соликамске, Кунгуре и Верещагинском городском поселении. В текущем году на эти цели дополнительно выделено еще 53 млн руб.»,— пояснил Михаил Сюткин.

Как ранее сообщал "Ъ-Прикамье", в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019 году Пермский край получил от Фонда содействия развитию ЖКХ 1,7 млрд руб. Выделенные средства позволят расселить в регионе 55 тыс. кв. м ветхого жилья. Продолжает действовать и краевая адресная программа, согласно которой до конца года будет ликвидировано 30 тыс. кв. м аварийного фонда. На эти цели из краевого бюджета выделено 1,6 млрд руб. Всего с учетом реализации национального и регионального проектов в 2019 году будет расселено около 90 тыс. кв. м.