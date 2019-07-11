Смотрите, кто пришёл: Андрей Колесников (Президент Академии журналистики “Ъ”, специальный корреспондент “Ъ”)

Армен Баласанян, слушатель 12 потока Академии журналистики “Ъ”:

«Андрей Колесников заставил слушателей Академии «Ъ» поразмышлять о выборе своего пути.

Сегодня у слушателей Академии важный день – встреча-лекция со специальным корреспондентом ИД «Коммерсантъ», главным редактором журнала «Русский пионер» Андреем Колесниковым. Он также входит в «кремлевский пул» журналистов. Андрей Колесников – автор более десяти книг, каждая из которых представляет собой совокупность предыдущих газетных публикаций, как итог определенного этапа профессиональной деятельности.

«Российская журналистика: путь в никуда или куда-то? А если куда-то, то куда?» тема выступления Андрея Колесникова несет в себе не только проблемное содержание, но сразу бросается в глаза его особенный стиль. Некоторые исследователи называют А.Колесникова родоначальником нового жанра – жанра «иронического репортажа».

Встреча прошла в формате вопрос – ответ. А.Колесников поделился своим мнением о современной общественно-политической ситуации в стране, рассказал о работе в «кремлевском пуле» и о политической журналистике. Было задано много разнообразных вопросов: власть и бизнес, процесс Голунова, чем обусловлен выбор его одежды, в каком возрасте журналист должен реализовать себя, есть ли свобода слова в журналистике, о его особом авторском взгляде на роль главы государства. Начиная с 2000-х годов, Колесников пишет о деятельности президента. На вопросиз темы лекции, идет ли журналистика куда-то и куда, если идет, мы услышали четкий ответ:

«Конечно, журналистика это путь, и он более выстраданный, чем в других профессиях. Например, стать успешным бизнесменом проще. Сколько сейчас известных и успешных бизнесменов. А сколько журналистов? Очень сложно найти свой путь в журналистике, но если ты понимаешь, для чего этим занимаешься, значит, ты состоялся».