В Прикамье незначительно вырос индекс потребительских цен

В июне 2019 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,1%, сообщает Пермьстат. В продовольственном секторе отмечено снижение стоимости в среднем на 7,4% плодоовощной продукции. Индексы цен на картофель и овощи сложились в диапазоне от 51,1% до 131,8%, на фрукты и цитрусовые — от 97,4% до 112,8%. В июне на 1–1,6% увеличилась стоимость баранины, колбас вареных, кулинарных изделий из птицы, консервов мясных для детского питания. В то же время снизились на 1,6–2,6% цены на пельмени, сосиски, сардельки, консервы мясные. В группе рыбопродуктов подорожали на 1,5–5,4% сельдь соленая, рыба мороженая, икра лососевых рыб. На 0,4–4,9% выросли цены на весь наблюдаемый ассортимент молока и молочной продукции. Дешевле по сравнению с маем на 2,3–7,3% стали консервы томатные, чай черный байховый, мука пшеничная, сахар, карамель, шоколад, яйца куриные.

На пассажирском транспорте увеличились тарифы на проезд в междугородном автобусе на 2,8%, в поездах дальнего следования — на 11%. Одновременно снизилась стоимость проезда в такси и пассажирских авиаперевозок на 1,6% и 3,1% соответственно. Разно направленно изменилась стоимость услуг в сфере зарубежного туризма.

Индексы цен на наблюдаемые туры и экскурсионные поездки сложились в диапазоне от 98% до 109,5%.