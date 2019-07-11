Смотрите, кто пришёл: Владимир Желонкин (генеральный директор АО «Коммерсантъ», главный редактор газеты «Коммерсантъ» и сетевого издания «Коммерсантъ»)

Владислав Арапов, слушатель 12 потока Академии журналистки “Ъ”:

«Диалог с Владимиром Желонкиным начинается мгновенно, он отказывается от вступительного слова и дает волю вопросам от слушателей Академии. Сразу же возникает тема об уходе политического отдела газеты, о мотивах журналистов и шуме вокруг этой ситуации.

Затем речь заходит о конкуренции в сфере медиа, в которой существует «Ъ».

– Ньюсмейкеры изменили отношение к контенту, который производят СМИ. – рассказывает Владимир – Они являясь еще и рекламодателями хотят интеграции в контент , создавать партнерские материалы.

Появляются «Новые медиа», интернет-издания, телеграм-каналы, которые уже успели привлечь значительную часть аудитории. На стороне «Ъ» его статус издания, которому можно доверять, и многообразие источников.

В отличие от некоторых телеграм-каналов, публикующих информацию о несуществующих «потемкинских деревнях», «Коммерсант» всегда старается опираться только на надежные источники.

Ограничивает ли Издательский Дом журналиста, который работает под его началом? Есть ли какие-то негласные правила? Владимир Желонкин обозначает проблему возникшую с развитием social media Если вы сначала пишете, например, заметку о Станиславае Черчесове для газеты в одном тоне, а потом в своем телеграм-канале совершенно в другом, происходит конфликт интересов. – говорит главный редактор – У нас уже были случаи, когда ньюсмейкеры уточняли, выйдет ли их комментарий в нашей газете или же в личном телеграм-канале журналиста.

Не стоит забывать, что многие спикеры, давая согласие на интервью, делают это не столько из-за персоны журналиста, сколько из-за статуса «Коммерсанта».

- В «Ъ» работают вместе и находят общий язык люди с совершенно разной позицией. В этом и есть наша особенность, уникальность – отмечает Владимир Желонкин.

Слушатели спросили обо всем, что хотели: о том, как делался номер с тремя обложками про Ивана Голунова; про то, почему материал не имеет права попасть на полосу газеты (с яркими примерами из ежедневной практики); какие заметки заслуживают правок редактора, а какие - заслуживают быть нетронутыми и многом другом».