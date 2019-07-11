Две компании стали резидентами ТОСЭР «Новокузнецк»

Министерство экономического развития России включило компании «Кузбасские полуфабрикаты» и «Сибирский завод решетчатых опор» в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития в Новокузнецке. Соответствующая информация опубликована в реестре министерства.

Ранее инвестиционный совет при губернаторе Кемеровской области одобрил заявки обоих компаний на получение статуса резидента в Новокузнецке. Так, ООО «Сибирский завод решетчатых опор» планирует создать производство решетчатых опор, вложив в проект 54,5 млн руб. Предполагается, что к 2021 году появится производство мощностью 6 тыс. тонн продукции, которую будут реализовывать в Сибири и на Дальнем Востоке. Также ООО «Кузбасские полуфабрикаты» планирует оборудовать на базе местного хладокомбината в Новокузнецке специализированный цех, рассчитанный на ежемесячное производство 60-80 т замороженных пищевых полуфабрикатов. Стоимость проекта — 3,9 млн руб.

ТОСЭР «Новокузнецк» создана в марте 2018 года. По данным городской администрации, резидентами стали 30 компаний.

Почему коммунисты выступили против ТОСЭР в Новокузнецке — материале “Ъ-Сибирь” «Заграница их пугает»

Илья Галагуз