Смотрите, кто пришёл: Мария Синдинская (директора отдела конференций ИД “Ъ”)

Надежда Ярмула, слушатель 12 потока Академии Ъ:

«5 лет работы, 14 человек в отделе, 60 мероприятий в год.

Конференции, бизнес-ланчи, бизнес-клубы, круглый стол, арт-вечера, бизнес-бранч, форумы.

Цифры кажутся нереальными, разнообразность мероприятий невозможным. Но только не для Марии Синдинской – директора отдела конференций “Ъ”.

Со слушателями 12 потока академии «Коммерсантъ» Мария поделилась профессиональными секретами, рассказала, как развивается отдел на данный момент и предложила студентам попробовать свои силы в нелёгкой работе.

Мария считает, что сейчас ко всему нужно подходить с творческой и креативной стороны, независимо от сложности мероприятия. Ведь даже серьёзные люди могут захотеть провести конференцию в ледяном зале ресторана.

А самой сложной частью подготовки к мероприятию, по мнению директора отдела, остается общение с экспертами. Мария вспомнила истории из личного опыта, когда спикеры отказывались выступать за день до мероприятия из-за работы, и рассказала, что делать в таких ситуациях».