СКР выясняет причины пожара, жертвами которого стали трое детей

Новосибирское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли трое детей. Как сообщил официальный представитель управления Дмитрий Чечулин, дело заведено по статье УК о причинении смерти по неосторожности (ст. 109).

Инцидент произошел в ночь на 11 июля в селе Целинное Коченевского района. По данным пресс-службы МЧС по Новосибирской области, когда первые пожарные расчеты были на месте, половину двухквартирного жилого дома и пристройку к нему полностью охватил огонь. Звену газодымозащитников удалось спасти 61-летнюю пенсионерку. Трое детей в возрасте трех, четырех и 16 лет погибли. Полностью ликвидировать возгорание пожарным удалось только к четырем утра. По предварительным данным МЧС, в результате нарушения правил устройств и эксплуатации электрооборудования на веранде дома произошло короткое замыкание электропроводки.

Константин Воронов