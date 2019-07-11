АО «ОДК-СТАР» увеличило чистую прибыль на 70%

Чистая прибыль АО «ОДК-СТАР» по итогам 2018 года составила более 896 млн руб., говорится в отчете компании. В 2017 году этот показатель составил 527,25 млн руб. При этом рост выручки от реализации продукции увеличился на 4% до 5,639 млрд руб. предприятие произвело продукции на сумму 5,978 млрд руб., из них 4,9 млрд руб. авиационной.

Объем инвестиционной программы АО «ОДК-СТАР» в 2018 году – 423,79 млн руб. Дебиторская задолженность общества более 1,578 млрд руб.

АО «ОДК-СТАР» – российский центр компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Предприятие входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации.