СМИ сообщили о задержании проректора Сибирского федерального университета

Правоохранительные органы задержали первого проректора по экономике и развитию Сибирского федерального университета Павла Вчерашнего по подозрению в должностном преступлении, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. «Ъ» пока не располагает комментариями правоохранительных органов.

В 2018 году было прекращено уголовное дело против Павла Вчерашнего о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считало, что в сентябре 2016 года проректор якобы дал указание сотруднику университета включить одного из студентов в приказ о получении гранта в размере 150 тыс. руб., хотя студент участие в конкурсе на получение гранта не принимал и не имел права претендовать на эти средства. Тогда первый проректор по экономике и развитию вину не признал и в содеянном не раскаялся. Во время следствия обвиняемый находился под подпиской о невыезде.

Сибирский федеральный университет основан в 2006 году путем объединения четырех крупнейших высших учебных заведений Красноярска, позже в структуру вуза вошли еще две учебных организации. Университет входит в число участников госпрограммы «Проект 5-100». Президент вуза — губернатор Красноярского края Александр Усс.

Илья Галагуз