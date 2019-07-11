Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области

В городе Свалява Закарпатской области жители прогнали с предвыборного митинга бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Страна.ua». «Ганьба! Ганьба (позор)! — скандировали люди.— Обокрал армию, всех обокрал!» — кричали они.

Возмущенные украинцы перекрыли бывшему президенту проход, кто-то пытался схватить его за пиджак. Господина Порошенко увела охрана.

Петр Порошенко осуществляет предвыборный тур своей партии «Европейская солидарность».

В марте власти Украины анонсировали масштабную реформу «Укроборонпрома» — ключевого звена коррупционной схемы закупок для армии страны контрабандных запчастей из РФ. До этого выяснилось, что к схеме может быть причастен бизнес-партнер господина Порошенко.

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