В Саратове обвиняемый в обмане дольщиков на 590 млн руб. застройщик предстанет перед судом

Фрунзенский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело в отношении председателя двух ЖСК - «Рубин» и «Оптимист-2000» - Владимира Белича, который обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и легализации доходов, добытых преступным путем (ч.ч. 3 и 4 ст. 159, ч. 2 ст. 201, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, с марта 2007-го по август 2017 года обвиняемый привлек денежные средства не менее 460 семей под видом строительства двух многоквартирных домов, расположенных в Кировском и Заводском районах. Взятые на себя перед дольщиками обязательства застройщик не выполнил, строительство многоквартирных домов не было завершено, объекты в эксплуатацию не введен, установило следствие. Потерпевшим причинен ущерб на сумму 590 млн руб., уточняет надзорное ведомство.

Установлено, что председатель осуществлял возложенные на него обязанности недобросовестно и неразумно, использовал должностное положение для извлечения выгоды для себя, что привело к увеличению кредиторской задолженности, долгам по заработной плате, налогам и сборам, увольнению работников кооперативов.

Марина Ковалева